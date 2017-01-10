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Beşiktaş alternatifi Belçika'da buldu
10 Ocak 2017 , 20:46
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, ortaya yeni bir isim daha atıldı.
Savunmaya Rijeka'dan 4,2 milyon Euro bedelle Matej Mitrovic hamlesini yapan Beşiktaş, bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor. Eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm'ü kiralamak için Hebei China Fortune kulübüyle görüşmelerine devam eden siyah beyazlılar, aynı zamanda Belçika'nın Genk takımından Omar Colley'i de listesine aldı.
İsveç'in Djurgarden takımında parlayan 25 yaşındaki Gambiyalı, bu sezon başında Genk'e transfer oldu. Genk ile bu sezon 25 maça çıkan savunma oyuncusunun 1 golü bulunuyor.
Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm transferinden istediği sonucu alamazsa Omar Colley için Genk'in kapısını çalacak.
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