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Beşiktaş'tan Huntelaar atağı!
10 Ocak 2017 , 08:42
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Forvet transferi konusunda B Planı’nı hazırlayan Siyah-Beyazlılar, Schalke 04’ün Hollandalı golcüsü Klaas-Jan Huntelaar’a da kancayı taktı.
Menacerler aracılığıyla kulübe önerilen 33 yaşındaki futbolcuyu listesine ekleyen yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için kulübüne 1.5 milyon Euro’luk (5.7 milyon TL) teklifte bulunacağı bildirildi. Son 7 sezondur Schalke forması giyen Huntelaar’ın, Alman ekibinin sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini uzatmaya olumlu bakmadığı için Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı konuşuluyor.
Bu sezon 3 golü var
Bundesliga ekibinde bu sezon Breel Embolo’nun yedeği konumunda bulunan Huntelaar, Schalke 04’te 10 karşılaşmaya çıkmıştı. Başarılı oyuncu, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.
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