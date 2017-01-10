Sezonun ilk yarısında yaşanan ciddi hakem hatalarını değerlendiren İtalyan eğitimci, “Herkes şunu kabul etmeli. Hakem hataları dünyanın en üst liglerinde de yaşanıyor. Bunun Türkiye’ye özgü bir durum olduğu düşünülemez. Futbol gittikçe hızlandı. Giderek zor ve agresif bir oyuna dönüştü. Bu zamanda hakem olmak kolay değil. Modern futbol son derece profesyonel ve hazır hakeme ihtiyaç duyuyor” dedi.

Türkiye’de beş yıl görev yapan Jaap Uilenberg’in ardından bayrağı teslim alan UEFA Hakem Eğitimcisi Roberto Rosetti’nin, ligin ilk yarısındaki hakem hatalarıyla ilgili yorumunu merak ediyorduk doğrusu.

Üstelik bu hataların bir bölümünün üst düzey isimlerden gelmesi, hemen her kulübün hakemlerden şikayetçi olması, Merkez Hakem Kurulu’nu da bir hayli sıkıntıya sokmuştu.

Dolayısıyla Antalya Belek’te devam eden devre arası hakem seminerinde Roberto Rosetti’nin vereceği mesajlar ve mevcut durumla ilgili düşünceleri önemliydi.

Riva’da üç ay önce yaptığımız söyleşide, öncelikle hakemlerin koşu problemini çözeceklerini belirten İtalyan eğitimci, bu kez daha sert tavır alacağının sinyalini verdi.

İlk sorumuz hataların niçin bu seviyeye yükseldiği oldu, yanıtı ilginçti:

Sadece Türkiye’de mi?

“Herkes şunu kabul etmeli. Hakem hataları dünyanın en üst liglerinde de yaşanıyor. Dünya Kupası’nda, Şampiyonlar Ligi’nde, her yerde. Bunun Türkiye’ye özgü bir durum olduğu düşünülemez. Futbol gittikçe hızlandı. Giderek zor ve agresif bir oyuna dönüştü. Bu zamanda hakem olmak kolay değil. Modern futbol son derece profesyonel ve hazır hakeme ihtiyaç duyuyor. Ama maalesef medya ve futbol dünyası, hakemden çok daha fazlasını talep ediyor. Biz de burada bu profilde hakem yetiştirmeyi hedefliyoruz.”

Ülkemizde bazı kesimler yabancı hakem gelmesi gerektiğini söylüyor. Türkiye’nin böyle bir ihtiyacı var mı?

“Avrupa’da örneği yok. Türk hakemlerinin seviyesini yükseltmeliyiz. Böyle bir karara kesinlikle karşıyım. Futbola hiçbir katkısı olmaz. Yeni bir nesil yakalayıp standardımızı yukarı çekmeliyiz. O zaman da hatalar olacak, ancak teknolojik faktörlerin de devreye girmesiyle azalacaktır.”

Peki, Avrupa’da bizde olduğu kadar baskı yok. Tersini soralım, Türk hakemi Avrupa liglerinde maç yönetebilir mi?

“Seri A’daki tüm maçları izlerim. İngiltere’de hakem konvansiyonu denetçisiyim. La Liga’ya büyük ilgim var. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarına gidiyorum. Süper Lig gerçekten en zoru. Avrupa’nın en sert liginde maç yönetiyorlar. Elbette bu atmosterde hakem olmak zor. Daha çok hazırlık yaparak kalitemizi yukarı çekmek durumundayız. Türk hakemleri zaten Avrupa’da maç yönetiyor, hem de başarılı biçimde.”

5 bin 400 saniye

Sizce hakem hatalarında temel sorun nerede?

“Maç doksan dakika oynanıyor. Hakem ise 5 bin 400 saniye maçın içinde olmalı. Yani her saniye maça, oyuna ve pozisyonlara odaklanmalı. Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göcek’in maçlarındaki hatalar biraz da bundan kaynaklandı. Hakem yardımcı hakem işbirliği, en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Seminerde de bunu detaylarıyla, görüntüleriyle işliyoruz.”

Sizce Türkiye’de hakeme yeterince saygı gösteriliyor mu? Oyuncu, teknik adam, medya bazında.

“Türkiye Süper Ligi gerçekten çok üst düzey bir organizasyon. Sert futbol açısından Avrupa’da bir numara. Maçlar büyük mücadele içinde geçiyor, zor ve agresif futbol oynanıyor. Elimdeki istatistiğe göre Avrupa’da en fazla faul yapılan ülke Türkiye. Hakemlerin üzerinde büyük yük ve baskı var. Ben hakemin yeteri kadar saygı görmediğini düşünüyorum. Bu şartlarda maç yönetmek dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. FIFA ve UEFA sürekli saygı konusunu işliyor. Bu yüzden maç sırasında sadece takım kaptanlarının konuşması yönünde bir karar var. Ama Türkiye’de bu da zor.”

‘İki yıla ihtiyaç’

6 aydır görevdesiniz? Hakemler hedeflediğiniz düzeye ne zaman gelebilir?

“Net söylüyorum. İki yıla ihtiyacımız var. Adım adım ilerliyoruz. Mental ve fiziksel hazırlık çok önemli. Bu periyodları sağlam biçimde geçersek, kondisyon ve odaklanma sorununu çözmemiz lazım. Detaylara odaklanmalıyız. Zaten bu seminerde maç hazırlığı ile ilgili derslerimiz var.”

Ne gibi konular bunlar?

“Hakem takım taktiklerini bilecek. Oyuncuları tanıyacak. Yeri geldiğinde hangi oyuncunun tacı nereye kullandığını bile çözecek. Stresle baş etme yöntemlerini öğrenecek. En önemlisi kendine olan güvenini geliştirecek. Çok ciddi ve profesyonel bir çalışma gerekecek. Seminere 2014 Dünya Kupası finalini yöneten İtalyan hakem Nicola Rizzoli’yi çağırdık. Bundan sonra da dünyaca ünlü üst düzey hakemleri davet edip deneyimlerinden yararlanacağız.”

Demirören’e teşekkür

Seminere Fatih Terim’de davet edildi. Ne konuşacak hocamız?

“Terim çok iyi arkadaşım ve dostum. Türkiye Futbol Direktörü’nün buraya geliyor olması müthiş bir olay. Hakemlerle deneyimlerini paylaşması bile yeterli. Burada bulunması çok önemli.”

TFF hakemlere her imkanı sunuyor. Karşılığını ise tam olarak göremiyor. Sizce neden?

“Avrupa’nın her ülkesini biliyorum. Türkiye’de federasyonun sunduğu imkanlar hiçbirinde yok. Eğitim, teknik ve maddi koşullar üst düzeyde. Sayın Yıldırım Demirören’in kişisel çabasını da takdirle karşılıyorum. Biz ve hakemler de bunları sonuna kadar değerlendirip en üst seviyeye çıkmak zorundayız.”

Dramatik değişim!

Hakemlerin koşu ve kondisyon sorunu devam ediyor. Bu konuda çalışmanız var mı?

“Bu sorunu kökten çözeceğiz. Ne demiştim üç ay önce? Sahada 25 atlet görmek istiyorum. Bunların üçü hakem olmalı. Şimdi bir adım daha atıyoruz. FIFA ve UEFA’nın Fitness danışmanı Prof. Dr. Werner Helsen şu anda burada. Kontrolü eline alacak ve sanıyorum bazı şeyler dramatik biçimde değişecek. Werner hakemlerin tüm testlerini bizzat yapacak. Onlara program verip takip edecek. Fitness konusunda tüm düşünceler ve alışkanlıklar değişecek. Avrupa’da ilk kez uygulanacak yeni saha çalışmalarını burada biz yapacağız. Buna özellikle dikkat çekerim.”

Collina takipte

UEFA hakem şefi Piergliugi Collina burada yaptıklarınızı ve Türk hakemliğini takip ediyor mu?

“Collina sadece Türkiye’yi değil, tüm Avrupa ülkelerini takip ediyor. Ben hemen her gün konuşuyorum kendisiyle. Burada neler yaptığımızı anlatıyorum. Kendisi çok profesyonel bir yönetici. Türkiye’ye de ayrı bir sempatisi var.”

Korkmadım, korkmayacağım

Türkiye son aylarda zor bir süreçten geçiyor. Yaşadığımız terör olayları sizi korkuttu mu?

“Çok etkilendim ama asla çekinmedim buraya gelme konusunda. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben ve ailem en içten dileklerimizle Türk halkına üzüntülerimizi bildiriyoruz. Unutmayalım, terör dünyanın her yerinde insanların huzurunu bozmaya çalışıyor. İşte Amerika’da, Belçika’da, Fransa’da yaşananlar ortada. Hep birlikte çocuklarımıza bırakacak daha iyi bir dünya için çaba harcamalıyız.”

Bir Cüneyt Çakır ha deyince çıkmıyor

Sürekli genç ve yetenekli hakemden söz ediyorsunuz. Nasıl bulacaksınız bu yetenekleri?

“UEFA’daki Core sisteminin benzerini burada hayata geçireceğiz. MHK tüm bölgelerde yetenekli hakemleri belirleyecek. Bunların fiziksel, mental gelişimi sağlanacak. Yabancı dil şartı olmazsa olmazımız. Maç bilgisi, performansı ve kişilik açısından izlenecekler. Sadece hakemlik açısından kaliteyi bulmak, geliştirmek ve iki yıl içinde bunları sahaya sürmek düşüncesindeyiz.”

İkinci Cüneyt Çakır’ı bulacağım demiştiniz. Var mı sizce mevcut kadroda önü açık olanlar?

“Bugünden yarına olacak şey değil. Bazı genç isimler var. Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler’i yakından izliyorum. Jaap Uilenberg döneminden beri takipteler. Ancak şunu söyleyelim; sahada fit duracaklar, çok çalışacaklar. Bilgi sahibi ve alçak gönüllü olacaklar. Ve yaptıkları işe inanacaklar. Aksi takdirde bugünkü düzeylerinden ileri gidemezler. Bir Cüneyt Çakır ha deyince çıkmıyor.”

Takdir ettim

Cüneyt Çakır yılbaşı gecesi bir televizyon programında şarkı söyledi. İzlediniz mi? Bazı insanlar ona tepki gösterdi.

“(Gülerek) Evet izledim ve çok hoşuma gitti. Türk müziği hakkında yeterince bilgim yok. Çakır’ın sahne performansını ise değerlendiremem. Fakat Cüneyt’in oraya çıkıp şarkı söylemesi güzel ve pozitif bir etki yarattı. Cesaret işi. Bu da onda var. Hakemin de bir insan olduğunu bilmeliyiz. Ben karşı değilim bu tip şovlara.”

Milliyet