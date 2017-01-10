Bursaspor'a sürpriz sağ bek!

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor'da Başkan Ali Ay; Stancu, Kouassi ve Onur Atasoy transferlerinde sona geldiklerini açıklamıştı.

Yeşil-beyazlılarda, bugün de sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir süredir Polonya ekiplerinden Wisla Krakow forması giyen 25 yaşındaki sağ bek Boban Jovic'i izleyen scout ekipleri, teknik heyete olumlu rapor sundu. Oyuncunun kulübü ile temasa geçen Bursasporlu idarecilerin bu transferi de cuma gününe kadar netleştirmek istedikleri öğrenildi.

Slovenyalı oyuncu, Daha önce Nk Aluminij ve Nk Olimpija takımlarının formasını da giydi. 2015 yılından beri Wisla Krakow'da forma giyen 25 yaşındaki sağ bek, 3 kez de Slovenya Milli Takımı kadrosunda yer aldı.



Kaynak : Skorer