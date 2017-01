''En büyük vesile Galatasaray'dır''

Medipol Başakşehir'in takım kaptanı Emre Belözoğlu, bugünlere gelmesinde en büyük vesilenin Galatasaray camiası olduğunu söyledi. Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın Antalya'da yaptığı kampta açıklamalarda bulundu.

Deneyimli futbolcu, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de forma giymesiyle ilgili, "Çocukluğumda ailem Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçeliydim. Galatasaray altyapısında yetiştim. Galatasaray altyapısında çok ciddi ve iyi bir eğitim aldım. İlk profesyonel hayatıma Galatasaray'da başladım. Bugünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray camiasıdır. Bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Bu fazla gündeme gelmese de Galatasaray camiası ve taraftarı tarafından önemli bulunmasa da bunu samimice söylüyorum ama bu çocukluğumda Fenerbahçeli olduğum gerçeğini değiştirmez." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'da futbol hayatını tamamlamış birçok futbolcunun da geçmişte başka takımları tuttuğunu bildiğini ifade eden Emre, şöyle devam etti: "Bizler profesyonel insanlarız. O gün için Galatasaray'ın başarısı için elimden gelen her şeyi yaptım. 4 yıl üst üste şampiyon olduk, UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazandık. Ben o taraftarın o dönem için sevdiği bir oyuncuydum. Tercihimden dolayı bana karşı bir sevgisizlik beslediler ama canları sağ olsun. Benim için bir sıkıntı yok. Tabi ki insanların futbolu profesyonel meslek olarak görmeyi unutmamaları gerekiyor. O gün itibarıyla ben böyle bir karar vermiş olabilirim, insanlar katılmayabilir ama saygı duymak zorundadırlar. Bir gün Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'de oynayacağım, Fenerbahçe'de oynarken, Başakşehir'de oynayacağım hiç aklıma gelmezdi. İşte kader dediğimiz olay bu."

"Kocaman'la Fenerbahçe'de çalışmak isterim"

Emre Belözoğlu, Atiker Konyaspor'u çalıştıran Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman'la şartların oluşması halinde sarı-lacivertli kulüpte çalışmak istediğini kaydetti.

Aykut Kocaman için "Çok değerli bir insan." yorumuna yapan Emre, "Aykut Kocaman ile Fenerbahçe'de çalışmak isterim. Aykut Kocaman çok sevdiğim bir büyüğüm. Bir gün böyle bir imkan olursa, o isterse, günün şartları gereği ben de istersem, bu benim için çok büyük bir onur olur. Birbirimizi geç tanısak da geç anlayabilsek de benim için çok değerli bir insan." dedi.



"Kariyerimin en büyük başarısı olur"

Emre, Allah'ın kendisine çok başarılı bir kariyer nasip ettiğini ve bu nedenle her zaman şükrettiğini belirtti.



Medipol Başakşehir ile bu sezon başarılı bir dönem geçirdiklerini kaydeden deneyimli futbolcu, şöyle konuştu: "Avrupa kupaları, lig şampiyonlukları, oynadığım liglerde kupalar kazandım. Birçok takımda hep başarılı dönemler geçirdim. Başakşehir'deki şampiyonluk kariyerimin en büyük başarısı olur. Çünkü bu bütçeler ve oyuncu kalitemizi diğer büyük takımlarla kıyasladığımızda çok geride olduğumuzu kabul etmek gerekiyor. O şekilde bana bıraktırırlar mı, ben bırakmak ister miyim, bir şeyleri yaşamadan karar vermek kolay değil. Sezon sonunu bir görelim, ondan sonra karar veririz." - "Futbola devam edeceksem Başakşehir ile olur" Emre Belözoğlu, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Deneyimli futbolcu, Başakşehir ile sözleşmesinin sezon sonuna kadar devam ettiğini hatırlatarak, "Sezon sonuna kadar Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusuyum. Fenerbahçe'nin bana ulaşmış bir teklifi de yok. Sezon başında, sadece yönetici bir büyüğümüzle bir görüşmem olmuştu. Sayın Başkanımız Göksel Gümüşdağ benim manevi ağabeyimdir, sezon sonunda onunla oturur, konuşuruz. Benim adıma hangisinin doğru olacağı konusunda karar veririz. Sezon sonunda futbola devam edeceksem bu büyük ihtimalle yine Başakşehir ile olur." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe'den sportif direktörlük için de bir teklif almadığının altını çizen Emre Belözoğlu, "Henüz böyle bir teklif yok. Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemde bana idari bir görev teklif edilmişti ama ben kabul etmemiştim. Bu 1,5 sene önce olan bir olay. Şu an böyle bir şey konuşulmuyor. Teknik direktörlük ve sportif direktörlüğün belirli eğitimleri var. Hiçbir zaman bir yere sadece futbolcu kimliğimle gelmek istemiyorum. Eğitimi almadan yönetici pozisyonunda olmak istemiyorum." şeklinde konuştu.



Emre, Çin ve Katar'dan geçmişte çok teklif aldığını kaydederek, "Hali hazırda böyle bir düşüncem yok ama hayat ne getirir bilemeyiz. Sezon sonunda böyle bir teklif olursa oturup değerlendiririz. Şu an Başakşehir'in konsantre olduğumu herkes biliyor. Bir şeyler olmadan konuşmak doğru olmaz. Karşımıza farklı fırsatlar çıkarsa değerlendiririz." diye görüş belirtti.



"Örnek olduk"

Hedefinin Medipol Başakşehir'in başarısı olduğunun altını çizen 36 yaşındaki futbolcu, takımın başarısının ana sebebinin sistemli kulüp yapısından kaynaklandığını söyledi.



Emre, Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı'yı başarının temel mimarları olarak göstererek, "Küçük paralarla büyük hayalleri gerçekleştirmek isteyenlere örnek olduk. Biz oyuncular da her maça ayrı ayrı konsantre oluyoruz. Takımımız içinde çok değerli oyuncular var. Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş'taki kadar kaliteli oyuncularımız yok ama ben ilk yarı itibarıyla takım oyununu sistemli bir şekilde onlardan çok daha iyi ortaya koyduğumuzu düşünüyorum." sözlerine yer verdi.



Türkiye'de büyük takım taraftarlarının bile kendi takımlarının olmaması durumunda Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu istediğini savunan Belözoğlu, "Diğer takımlardaki arkadaşlarımız, hocalarımız da bizi takdir ediyor ama bizim için çok kolay değil. Artık herkes bizi büyük takım havasıyla karşılıyor, özellikle deplasman maçlarında. Bunun için sistem kadar, kaliteli oyuncuların da ortaya bir şeyler koymasıyla maçları çevirebilirsiniz. İkinci yarıda bizi çok daha zorlu maçlar bekliyor. Biz de buna hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.



"3 Temmuz süreci beni Fenerbahçe'ye daha fazla bağladı"

Ligin 18. haftasında oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasının bir kırılma maçı olmayacağını iddia eden Emre, "Bizim için şu an önemli olan Fenerbahçe değil, Kayserispor maçı. Fenerbahçe'yi yeneriz, yeniliriz bunu bilemem. Herkesin önünde telafi için süre olacaktır. Önemli olan istikrarı devam ettirmemiz. Kayserispor'u da yenersek ilk yarıyı 39 puanla bitirmiş olacağız. Aynı puanı topladığımızda şampiyonluğun gelebileceğine inanıyorum." diye konuştu.



"Fenerbahçe kulübüm, camiam." sözlerini kullanan Emre Belözoğlu, "Büyük fotoğrafa baktığımda kendimi Fenerbahçe camiasına çok ait hissettim. 3 Temmuz sürecinden sonra yaşadıklarım beni Fenerbahçe'ye çok daha fazla bağladı. Sokakta da Fenerbahçe taraftarı bana çok büyük teveccüh gösteriyor. Fenerbahçe'ye karşı oynamak benim için kolay değil ama ben Medipol Başakşehir'in bir oyuncusuyum ve onların başarısı için buradayım. Fenerbahçe maçında da sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bir gün futbol bittiğinde yine Fenerbahçe'nin bir taraftarı olarak hayatıma devam edeceğim. Gün gelir çalışma imkanım olursa Fenerbahçe Kulübü içinde çalışmaya devam edeceğim. Bu benim Fenerbahçeli olduğum gerçeğini değiştirmez, çıkıp elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.



Emre Belözoğlu, yeni transferleri Egemen ve İrfan Can'ın kendilerine güç katacağına inandığını da söyleyerek, şöyle konuştu: "Egemen çok karakterli bir oyuncu, yıllarca beraber oynadık. Şampiyonluk yaşamış, şampiyonluğu kovalayan takımlarda forma giymiş bir oyuncu. Onun tecrübesine çok ihtiyacımız vardı. Doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. İrfan Can da son dönemde gördüğüm en yetenekli oyunculardan bir tanesi. Kendini geliştireceğini ve burayı basamak olarak kullanıp çok daha iyi takımlara belki de Avrupa'ya gidebilecek bir oyuncuya dönüşmesini istiyorum. O potansiyel onda var. Kulübümüz tarihinin en büyük bonservis bedeli ödenerek transfer oldu. O da bunun bilincinde."

"Arda ve Burak konusu artık kapanmalı"

Deneyimli futbolcu, Arda Turan'ın ve Burak Yılmaz'ın yeniden A Milli Takım'a davet edilmesiyle alakalı olarak ise, "Emre Belözoğlu ismi bu anlamda çok abartıldı. Fatih hocamızın oyuncularına nasıl baktığını çok iyi bilirim. Oyuncularına kızar ama hiçbir zaman kötülüğünü istemez. Geçmişte bana da kızmıştı. Arda ve diğer arkadaşlarımız kendine yakışanı yapmıştır. Milli takıma her sporcu farklı duygular ile gidiyor. Bizler bu ülkenin evlatlarıyız, milli takıma giderken hiçbir zaman başka şeyler düşünüp gitmemişizdir. En çok birliğe ihtiyaç duyduğumuz dönemlerde, kendi değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Arda ve Burak konusu artık kapanmalı." sözlerini kullandı.



18 yaşındaki hırsının devam ettiğini söyleyen ve ruhunun yaşlanmadığını ifade eden 36 yaşındaki futbolcu, "Profesyonel yaşantı olarak, 20-25 yaşımdan çok daha doğru yaşıyorum. Yaşamak da zorundayım. Bu seviyelerde oynamak kolay değil. Bu hırsım her zaman devam edecektir. Halı sahada arkadaşlarımla oynarken de tavla oynarken de yine aynı Emre olacağım. 21. seneme giriyorum 1-2 sene daha oynayabilecek miyim? Ona sezon sonu karar vereceğim." şeklinde konuştu.



"Fenerbahçe'yi tercih ettim"

Emre Belözoğlu, oynadığı deplasman maçlarında rakip taraftarların özellikle kendisine tepki göstermesinin, vermiş olduğu kararlarla ilgili olabileceğini dile getirdi.



Özellikle Fenerbahçe'de oynadığı dönemde çok ön planda olduğunun altını çizen Emre, şunları kaydetti: "Vermiş olduğum kararlar her futbolcunun verebileceği kolay kararlar değildi. Geçmişte Galatasaray'da oynadım, belki Türkiye'ye döndüğümde herkes Galatasaray'da oynamamı bekliyordu, Fenerbahçe'yi tercih ettim. Bu kararları almak için bir karakter ortaya koymak gerekiyor. Bu tepkiler vermiş olduğum kararların, aldığım pozisyonun, durumun, sahadaki oyuncu kimliğimin getirdiği şeyler bunlar. Sahadaki oyuncu profilimin eleştirilebilir bir profil olduğunu her zaman söylüyorum."

Barcelona ve Real Madrid'den teklif

Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı'nın, "Emre, Barcelona ya da Real Madrid'e gitmeliydi." sözleriyle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "20 yaşında Avrupa'ya gittiğimde o dönem dünya futbolunun en iyi ligi İtalya'ydı. Genelde popüler oyuncular İtalya'yı tercih ediyordu. Inter'le ikinci mukavelemi imzalamadan önce bu saydığımız takımlardan teklifler almıştım zaten. Benim kendi adıma söyleyebileceğim eleştiri, talihsizlik diyeyim ona sakatlıklarımın çok olmasıydı. Bu da fizik yapımla alakalı. Elimden geldiğince İtalya'da, İngiltere'de ve İspanya'da ülke futboluna ve ülkemize hizmet etmeye çalıştım. Sakatlıklar izin verseydi daha uzun seneler kalabilirdim. Daha profesyonel yaşasaydım, daha farklı takımlarda, daha uzun seneler oynayabilirdim."

"Spor yatırımları güçlü bir devlet olduğumuzun göstergesidir"

Emre Belözoğlu, dünyada çok güzel statlarda maçlar oynadığını ve ülkemizin de çok büyük yatırımlarla artık modern statlara kavuştuğunu aktardı.



Belözoğlu, "Ülkemizin içinden geçtiği sıkıntılara rağmen büyük spor yatırımlarının yapılması ne kadar güçlü bir devlet, ne kadar güçlü bir millet olduğumuzun göstergesidir." ifadesini kullandı.



Tek kelime-cevap:

Futbol: Ailemden sonra gelen şey

Medipol Başakşehir: Kulübüm

Abdullah Avcı: Samimi

Fenerbahçe: Taraftarı olduğum takım

Galatasaray: Ben de çok emeği olan bugünlere gelmeme vesile olan takım

Inter: Çok büyük kulüp

Aziz Yıldırım: Başkana tek kelime yetmez. Fenerbahçe.

Fenerbahçe taraftarı: Vefalı

Fatih Terim: Lider

Arda Turan: Bir şey söyleyeyim de aklında kalsın. Büyük oyuncu

Hagi: Arda kızacak ama daha büyük oyuncu

Alex: O da Fenerbahçe tarihinin en büyük oyuncularından biri

Aykut Kocaman: Onunla ilgili çok şey var. Birlikte yaşamış olduğumuz çok güzel, bir o kadar da kötü olaylar var. Geç olsa da çok sevdiğim birisi.

Ronaldo: Yanyana oynadığım en yetenekli oyuncu