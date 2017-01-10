Ersan geliyor Rhodolfo gidiyor!

AJANSSPOR- Beşiktaş geçen sezonun devre arasında Çin'in Hebei China Fortune takımına sattığı Ersan Adem Gülüm'ü geri alıyor.

Siyah beyazlı ekibin teklifine ilk etapta olumlu yaklaşan Ersan, eğer transfer gerçekleşirse Beşiktaş kadrosundaki 6. stoper olacak.

Ersan'ın olur vermesiyle Eduard Sobol transferini de bekletmeye alan yönetim, eldeki stoperlerden biriyle yolları ayırabilir. En yakın aday ise Rhodolfo.

Atınç'ın altyapıdan yetişmiş olması nedeniyle takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken Marcelo, Mitrovic ve Tosic'le de yollar ayrılmayacak. Ersan transferiyle birlikte Tosic'in sol bekte Adriano'ya da alternatif olması bekleniyor.