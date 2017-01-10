Ersan'dan flaş açıklama!

Hebei China Fortune takımıyla yollarını ayırması gündemde olan Ersan Adem Gülüm, geleceğiyle ilgili olarak ilk kez konuştu.

Ajansspor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan tecrübeli stoper, "Henüz hiçbir şey belli değil. Bu nedenle net bir şey söyleyemem. Henüz kulübümle sözleşmemi feshetmiş değilim" dedi.

Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soru üzerine ise tecrübeli oyuncu, "Bunu da önümüzdeki bir kaç gün içerisinde görürüz. Şimdiden bir şey söylemem çok yanlış olur. Çünkü şu anda durum belirsiz. Biraz daha beklemek gerekir" ifadelerini kullandı.

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