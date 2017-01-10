"Evet, 50 yaşımdayım ama..."

Eto’o’nun röportaj verirkenki tavrı golcülüğüne benziyor; hızlı, net, kesin, tam hedefine giden yanıtlar… Yani “Bir santrfor saniyelerin kıymetini bilmeli” diyen bir yıldızdan tam da beklendiği gibi! “İhtiyar adam” konuşuyor…

Türkiye’ye geldiğinden beri kültürle ilgili nasıl izlenimlerin var?

Antalyaspor’la anlaşmadan önce de Türkiye’ye geldiğim için kültürünüze alışkınım. Türk arkadaşlarım var, onlardan da duymuştum. Başından beri beni en çok yemek kültürünüz ilgilendiriyor. Onların içinde de en çok kebaplar! Neredeyse her gün yiyorum. Baklava da özel bir şey, bayılıyorum. Künefenin sürprizini sevdim, tatlının içinden peynir çıkmasını beklemezdim.

Süper Lig’deki oyun anlayışında umduğun şeyleri mi buldun? Savunma anlayışı nasıl? Savunmacıları nasıl buluyorsun?

Daha önce oynadığım liglerle Süper Lig’i asla kıyaslamıyorum ama fiziksel güce dayandığı için bana Premier Lig’i anımsatıyor. Türkiye’de de çok dayanıklı olmanız, sahayı baştan başa koşmanız, darbelere karşı dirençli olmanız gerekiyor. Süper Lig’deki savunma oyuncuları çok sert.

Canın yandığında sinirleniyor musun?

Sakin kalmaya çalışıyorum çünkü onlar da işlerini yapıyor. Bazen abarttıkları oluyor tabii. (Bu sırada pantolonunu sıyırıp sağ bacağındaki derin yarığı gösteriyor. Ayak bileği mosmor!)

Hangi stoperlerin izleri bunlar?

Kimin yaptığı önemli değil. Ben takımıma yardımcı olabilmek adına çözümler üretmeye çalıştığım için onların da kendi takımları adına aradıkları çözümlere saygı duymak zorundayım.

Sözleşme imzaladığında eski takım arkadaşın Ronaldinho’nun da Antalyaspor’a geleceği konuşuluyordu. Bu transfer yatınca hayal kırıklığına uğradın mı?

Neden uğrayayım ki? Onunla gerçekten iyi performanslar çıkardım ama başarılı olabilmek için ona ihtiyacım yok. Hayatımı hiçbir zaman başkalarının üzerine kurmadığım için kolay kolay hayal kırıklığı yaşamam. Adımı en iyilerin arasına yazdırmaya çalışırken de tek başımaydım.

Neredeyse kazanmadığın başarı kalmamışken, her maç bitene kadar hırsla oynamanı sağlayan şey ne? Nasıl motive oluyorsun?

Kamerun’dan ayrıldığımdan beri hayatımın odağında kazanmak var ve bunun için yapmayacağım şey yok. Futbol olması şart değil, arkadaşlarımla kendi aramızda oynadığımız herhangi bir oyunu bile kazanmak isterim. Hayat görüşüm bu.

Kamerun’da nasıl bir hayatın vardı? Oradan çıkmak için nasıl planlar yapıyordun? İspanya için uçak biletin nasıl geldi?

Kamerun Milli Takımı alt yaş kategorilerinde oynuyordum. Katıldığımız bir turnuvada Real Madrid scout’ları beni gördü ve istedi. Tabii ki kabul ettim!

Bu teklifi bir kurtuluş olarak mı gördün?

Tam olarak öyle değildi çünkü ondan önce de Avrupa’da bulunmuş, dokuz ay kalıp dönmüştüm. Kamerun’daki futbol okulum bir turnuva için beni Paris’e götürmüştü. Beğendiler ve orada kalmamı istediler ama sonra şartlarda anlaşamadık.

16 yaşında Real Madrid’de sıranın gelmesini beklerken önünde kimler vardı? Sana şans vermeden kiralık göndermeyi seçtikleri için mi onlara kızgındın?

Raul, Morientes, Suker, Anelka… Yeterli mi? Önümde dünyanın en iyileri vardı. Yine de oynayabileceğimi düşünüyordum. Hâlâ aynı fikirdeyim. Bana bir şans vermeleri gerekirdi ama vermediler. Ben de işimi yapmaya devam ettim. Özellikle yaptığım bir şey yoktu.

Sadece “Real Madrid’e karşı biraz daha fazla motive oldun” mu diyelim?

Çok çok daha fazla!

Mallorca formasıyla Real Madrid’e gol atmaya başladın, Barcelona’da devam ettin, iki Şampiyonlar Ligi kupası aldın ve Inter’le Barcelona’yı eledin. Yani bu motivasyon ayrıldığın tüm kulüpler için mi geçerli?

Her maça aynı istekle çıkarım: Kazanmak! Barcelona ve Real Madrid gibi kulüpler dünyanın en iyileri. Dolayısıyla sizin de isteğiniz daha çok yoğunlaşıyor. Hele ki birbirlerine karşı oynuyorlarsa!

Benzer bir isteği Antalyaspor’da da gösteriyorsun. Beni de şaşırtan kısım aslında bu… Arkadaşlarını kendi kıvamına getirebilmek için uyguladığın taktikler var mı?

Maçlardan önce ısınırken benim dinlediğim müzikleri dinliyoruz. Aslında bu kulübün benim için hazırladığı sürprizlerden biriydi, sonra ben de özellikle istemeye başladım. Özellikle bir şey yapmıyorum. Sadece dünyanın en güzel işlerinden birini yaptıklarını, şanslı azınlıkta olduklarını ve buna değer vermeleri gerektiğini hatırlatıyorum.

İşin artık bir de teknik direktörlük tarafı var. Duyduğumuza göre idmanları sıklaştırmışsın…

İdman sayısını artırmam daha önce yeterince antrenman yapmadığımız anlamına gelmiyor. Yusuf hoca benim çok yakın arkadaşım. Kulüpten ayrılma kararı aldığında onu vazgeçirmek için elimden geleni yaptım çünkü gelecekte Türkiye’nin en iyi teknik direktörlerinden biri olacağını düşünüyorum. Ayrılma kararı kesinleştikten sonra lisansım olmamasına rağmen takımı benim çalıştırmamı istediler. Bu benim için büyük bir şeref. Bana güveniyorlar, takıma bir şeyler katabileceğimi düşünüyorlar. Ben de elimden geleni yapıyorum. Tecrübelerim ve futbolun bana getirdikleriyle takım arkadaşlarıma bir antrenman şekli sundum. Anlaşıldığı üzere hoşlarına da gitti.

Nasıl bir takım yaratmak istiyorsun?

Ben sadece çalışma planları yapıyorum, geriye kalan her şeyi takım arkadaşlarım yapıyor. Kafamdakileri en iyi şekilde yerine getiriyorlar. En çok istediğim onların büyük düşünmeleri, kendilerine büyük hedefler koymaları ve amaçlarını asla unutmamaları. Herkes birey olarak bunu yaparsa mükemmel bir bütün oluşur.

2-0’lık maçı 10 kişiyle 3-2’ye çevirdiğinizi düşünürsek unutmadıklarını söyleyebiliriz! Ligin en güzel maçlarından biriydi…

Gerçekten inanılmaz bir maçtı. Teknik direktörlükte en zor şeylerden biri doğru değişiklikler yapmaktır. Ben de bunu yaptım. Sonradan oyuna giren arkadaşlarım müthiş işler çıkardı. Yedek kulübesinde bekleyen arkadaşlarımın dahi skora etkisi vardı. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. O maçın ikinci yarısında hiç olmadıkları kadar iyilerdi.

Türkiye Kupası maçında kendini yedek bırakmak nasıldı?

Normal bir şey. Ben de o takımın bir oyuncusuyum sonuçta. Kim, nerede en çok katkı sağlayacaksa orada olmalı. Benim için sorun yok, yine yapacağım.

Sevdin mi bu işi?

Tabii ki sevdim. Bir işi hakkıyla yapabileceğimi düşünüyorsam kabul ederim. Buna inanmasam Antalyaspor’un transfer teklifini de, teknik direktörlük işini de kabul etmezdim.

Nasıl bir antrenman tekniği uyguluyorsun? Nasıl bir oyun anlayışı oturtmaya çalışıyorsun?

Benim futbol felsefem iyi oynayarak kazanmak. Sadece kazanmış olmakla tatmin olamam. Bizi izleyenlerden ziyade kendimiz zevk alacağız; sahaya oyun oynamak, eğlenmek için çıkacağız. Sonunda Barcelona’daki oyun anlayışına sahip olabilmemiz için bunlar gerekli.

Rakiplerinizi artık bir teknik direktör gibi mi izliyorsun? Nasıl analizler yapıyorsun?

Bütün maçları tekrar tekrar izliyorum. Nasıl oynadıklarını, ne yapmak istediklerini, deplasmanda ya da kendi statlarında nasıl oynadıklarını, taktik değiştirip değiştirmediklerini, nerelerde açıklar verdiklerini yakalamaya çalışıyorum.

Yusuf Şimşek, Turgutluspor’da bulunduğu dönem oyuncu değişikliklerinde kendisini oyuna sokuyordu? Sen de yorulmaya başladığında böyle mi yapacaksın?

Yusuf inanılmaz bir oyuncu ve inanılmaz bir insan. Hayattaki bütün şansları ve güzellikleri hak ediyor. Ben de onun gibi takımın neye ihtiyacı varsa onu yapacağım.

Lig bittiği anda hemen hızlıca teknik direktörlük sertifikalarını almak için mi çalışacaksın?

Şu an lisansım olmadan çalışıyorum ama devam etmek için buna ihtiyacım var. Şu an itibarıyla oyuncuyum. Yorulana kadar da futbolcu olarak devam edeceğim.

Senin için yapılan, “Anadolu takımları diğer Anadolu takımlarına karşı açık oynuyor, İstanbul kulüplerinde olsa bu kadar gol atamaz” eleştirisini nasıl değerlendiriyorsun?

Zor ve önemli olan Anadolu kulüplerinde oynayıp gol atmaktır. Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray’ın oyuncusu olsaydım biliyorum ki bu attığımın üç katını atmış olacaktım. Takım arkadaşlarıma haksızlık yapmak istemem, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama gerçek bu.

Türkiye’den ilk transfer teklifini hangi kulüpten almıştın?

Fenerbahçe’ydi ama çok zaman önce. Real Madrid’de oynuyordum, dolayısıyla uygun şartlar oluşmadı.

Anji’ye gittiğin için pişman mısın? Neden?

Oraya giderek dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri oldun ama kariyerin için bir düşüş gibi algılandı? Sonları oynuyormuşsun gibi…

Futbol basit bir oyun. Futbolcular var, taraftarlar ve yöneticiler var. Bunların senkronize olup iyi sonuçlar alması için de doğru bir iletişime ihtiyacınız vardır. Basın konuşmak için her zaman bir şeyler bulmalı. İyi veya kötü, her zaman para kazanmak için işlerine geleni söylüyorlar. Bugün Türkiye’deyim. Yaşlıyım ama insanları eğlendirmeye devam ediyorum. Umarım takım arkadaşlarım ve kulübüm bana bu fırsatı vermeye devam eder.

Beklemediğin bir şekilde teknik direktörlüğün için yatırım yapmış oluyorsun…

İtiraf edeyim, buraya geleceğimi de hiç düşünmüyordum ama geldim işte. İnsanın bazen ani kararlar alması gerekiyor. Antalyaspor başkanı bana düşünmek için fırsat vermedi. Eşimle bile görüşemeden kendimi Antalya’da buldum. Pişman da olmadım.

Türkiye’de kulüpler yapamadıkları transferler için “Biz tüm şartlarda anlaştık ama futbolcu, eşini ikna edemedi” derler…

Başka ülkelerde de böyle şeyler olabiliyor. Ben halimden memnunum. Müthiş bir şehirde yaşıyorum, eşim sık sık yanıma geliyor, ben Milano’ya gidip ailemi görüyorum.

Herkes eski takımın Barcelona’nın hücum hattı Messi-Suarez-Neymar’ı konuşuyor. Sen oradayken birlikte oynadığın en iyi üçlüyü kıyaslayabilir misin?

Birçok farklı üçlüyle oynadım. Hepsi de inanılmaz işler yaptı. Aralarından bir tanesini seçmem mümkün değil. Farklı zamanlardan, farklı oyun anlayışlarından bahsediyoruz. Güzel olan, bizim zamanımızda yaptığımız şeylerin kulüp tarihindeki yerini almış olması. Barcelona’nın da dünya futbolunun tarihini yazdığını düşünürsek bu çok değerli. Biz kendi zamanımızın mükemmelleriydik, onlar kendi zamanlarında öyleler.

Barcelona tarihinin en hızlı hat-trick’ine (23 dakikada üç gol) imza atmıştın, kulüplerin ve kişilerin kaderini değiştiren onlarca golün var. Hayatında seni en çok mutlu eden, kariyerini değiştirdiğine inandığın goller hangileri?

Inter-Chelsea maçında attığım golün sıralamadaki yeri zirve olabilir. Onunla birlikte Şampiyonlar Ligi finallerinde iki golüm var. İkisi de ismimin önüne yeni sıfatlar ekledi.

Roger Milla, belgeselinde “Artık Eto’o var, gözüm arkada kalmayacak” demişti. Drogba ve Milla ile birlikte Afrika Kıtası’nın en önemli üç futbolcusundan biri olmak sana ne hissettiriyor? Kim hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Roger Milla, Afrika Kıtası’nı uzun bir süre tek başına taşıdı. Benim de idolümdü. Ondan sonra ben geldim ve ben de kendi tarihimi yazdım.

Drogba bunun neresinde? O da sizinle birlikte en iyilerden biri sayılıyor…

Kim gösteriyor? Görme engelliler mi? Şakaydı! Drogba’yı çok seviyorum, iyi arkadaşım. Afrika yararına yapılan birçok projede birlikte çalıştık.

Kaç yaşına kadar oynamayı planlıyorsun? Roger Milla, 44 yaşına kadar oynamıştı. Senin böyle bir hedefin var mı?

Eğlendiğim ve eğlendirdiğim sürece oynamaya devam edeceğim. Ne zamana kadar süreceğini bilmiyorum.

Messi ilk maçına çıktığında neler hissetmiştin? Onun toy zamanlarıyla ilgili neler hatırlıyorsun?

O zaman da dünyanın en iyisiydi ama dünyanın henüz bundan haberi yoktu. Patrick Vieira’yla yaptığım bir telefon görüşmesini hatırlıyorum. Barcelona ile Juventus karşılaşacaktı. Ona “Bizim takımda bir futbolcu var, önümüzdeki 25 yıl boyunca dünyanın en iyi gollerini atacak” dedim. Dünyanın en iyi futbolcularından biri olacağını da söylemiştim. Bana “Kim?” diye sordu, “Messi” dedim. “Ona öyle bir tekme atacağım ki bir daha kendine gelemeyecek!” dedi. Şakaydı tabii ki! Öyle bir şey yapmadı. Messi ona maçta karşılaştıkları ilk pozisyonda bir bacak arası attı. Vieira’yla göz göze geldik ve güldüm.

Messi seni bu fikre kapılmadan önce nasıl etkilemişti?

Futbolu iyi gözlemlediğinizde bütün detayları görebilirsiniz. Mesela Barcelona’ya transfer olduğumda “Senin için kim daha büyük sürpriz oldu?” diye sormuşlardı. Herkes Ronaldinho dememi beklerken ben Iniesta demiştim. Beni pişman etmedi.

Biraz Jose Mourinho’dan bahsetsem moralin bozulur mu?

Bozulmaz. İstediğini sorabilirsin.

Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığınız sezon seni kendi pozisyonunda oynatmayıp çok farklı görevler vermişti. Öyle ki, bir golcü olarak rakip kalenin yakınına bile yaklaşamıyordun. Bundan rahatsız olmuyor muydun?

Futbol oynarken asla söylenmedim. Oynadığım tüm takımların lideri olduğum için böyle bir lüksüm de yoktu. Mourinho her zaman takım liderlerinin kendilerinden en fazla verenler, fedakarlık yapanlar olduğunu söyler. Ben de onu doğruladım.

Senin için “Elimde forvet yok. Eto’o’ya sahibiz ama o da 32 yaşında. Gerçi 35 yaşında da olabilir” dedikten sonra gol sevinçlerinde ihtiyar biri gibi davranmıştın. Ona kırılmadın mı? Neden yaşınla ilgili böyle bir şey söylemişti?

Olabilir, 50 yaşımdayım ama hâlâ gol atıyorum!

Görüşmeye devam ediyor musunuz?

Jose benim arkadaşım. Her zaman da öyle olacak. Hepimizin yanıldığı zamanlar oluyor, bunlara takılıp arkadaşlıkları harcamak doğru olmaz. Onunla çok güzel zamanlar geçirdim, hepsi benim için çok değerli. İyi bir insan olduğunu bildiğim için alınmıyorum. Ben de gol sevinçlerimle cevabını verdim. Yaşlıyım ama gençlerden daha çok gol atıyorum!

“Jose etraftayken her şey daha eğlenceli oluyor” demiştin. Onunla en çok ne zaman eğlendin?

Jose’yi bizim gördüğümüz şekilde asla göremezsiniz. Çok eğlenceli bir insan ama basında kendini çok farklı yansıtıyor.

Pep Guardiola desem?

Benim için dünyanın en iyi hocası! En iyi futbol felsefesine sahip antrenör o.

Barcelona’dan ayrılmanın sebebi Guardiola değil miydi?

Böyle durumlarda iki taraf da anlaşmalı. Teknik direktör benim gitmemi istiyorsa, kontratım da bunun için uygunsa kabul etmem gerekir, ben de öyle yaptım.

Barcelona’da kariyerinin en iyi sezonunu yaşarken neden gönderildiğini düşünüyorsun? Kalsan kariyerin bu durumdan nasıl etkilenirdi?

Inter’de de aynı zaferi yaşadım. Bir yıl sonra orada da hat-trick yaptım.

Ibrahimovic’le takasında Barcelona seni Inter’e verip üzerine de 40 milyon avro verdi. Kendini değersiz hissetmiş olmalısın… Inter’le Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmanızda bu duygunun payı ne kadardı?

Neden? Benim param değil ki?

Ibra’yı alabilmek için senin üzerine para vermiş olmalarından bahsediyorum…

Benim için değişen bir şey olmadı çünkü bütün futbolculardan daha fazla kazanıyordum. Kulüpler paralarını akılsızca harcamak istiyorlarsa bu onların problemi! Hak ettiğim maaşı aldığım sürece sorun yok. Hislerimle ilgili yanılmışsın!

Inter’de şampiyonluklar yaşarken yanında Türkiye’den bir arkadaşın vardı. Wesley Sneijder nasıl bir takım arkadaşıydı?

Wesley çok çok iyi bir çocuk, büyük bir oyuncu. Bana çok gol attırdı. Ondan aldığım pasları çok iyi değerlendirdim. Türkiye’de yeniden görüşebiliyor olmamızdan mutluyum. Onu gördüğümde Inter’de yaşadığımız güzel günleri hatırlıyorum.

Mallorca’da Luis Aragones’le iki sezon çalıştın ve arkasında duran birkaç kişiden biriydin. Senin için “manevi oğlum” demişti; Rijkaard’la da çalışmayı sevdiğini söylemiştin. İkisinin de Türkiye’de geçirdiği günler kötü bitti. Sence neden?

Herkes her yerde başarılı olamaz. Bu normal. Aragones benim hâlâ manevi babam. Rijkaard da iyi niyetli bir insan.

Attığın pasların neredeyse tamamının yerini bulmasını sağlayan şey ne? Bu özelliğin kaç yaşında oturmaya başlamıştı?

Pas vermek dünyanın en iyi çalım atma şekli. Bu özelliğimi sadece antrenmanlarda kendi başıma çalışarak kazanmadım, Fabio Capello gibi iyi bir hocam vardı. Bana çok fazla pratik yaptırdı. Hatalarımı çok iyi analiz edip düzetmem için yardımcı oldu.

Genç bir oyuncuya santrforlukla ilgili tavsiye versen hangi önemli noktalara değinirdin?

“Golden başka bir şey düşünme!” ve “Hızlı ol!” derdim. Santrforlar saniyelerin değerini bilecek kadar hızlı olmalı. Rakipten birkaç saniye önde olmak golü getirir.



Daha fazla gol için daha fazla şut denemesi de bir tavsiye olabilir mi? Sen de maç boyunca kaleyi tarıyorsun…

Doğru, benim yaptığım da böyle bir şey. Şansını artırmak için başka seçeneğin yok. Gol atmak için sürekli çözümler üretmek, kaleyi zorlamak zorundasın.

Andrea Pirlo’nun menajerlik oyunlarında ilk aldığı futbolcu sen oluyormuşsun. Senin de vazgeçilmez futbolcuların var mı?

Bu aralar pek vakit bulamıyorum ama oynadığımda ilk olarak Yaya Toure’yi alıyorum. Messi ve Jean Makoun da olmazsa olmazlarım.

Premier Lig dönemini nasıl hatırlıyorsun? Umduğun gibi geçti mi?

İnanılmaz bir lig! Dünyanın başka hiçbir yerinde o kadar katılımcı taraftarı bir arada göremezsiniz. Maçlarda akışı bizzat onlar belirliyor. Orada oynamış olmasaydım kariyerim tamamlanamazdı.

Zokora ve Drogba gibi Afrikalı futbolcularla yaptığımız röportajlarda mutlaka adın geçiyor… Kamerun için neler yapıyorsun?

Siyahi bir futbolcu olarak dünyanın en iyilerinden biri olmaya çalışmak, yola Kamerun’dan çıkmak kolay değildi ama işin peşini hiç bırakmadım. Ülkemdeki gençler için yaptığım en büyük yatırım bu olabilir. Sadece futbolcu olmaları için değil, iyi insan, sağlıklı insan, iyi doktor, iyi ressam olmaları için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Röportaj Hilal Gülyurt / FourFourTwo