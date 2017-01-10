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Fatih Tekke iddiaları doğruladı!
10 Ocak 2017 , 22:00
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- Trabzonspor
Fatih Tekke, Ajansspor'un ilk kez gündeme getirdiği, "Fatih Tekke, Trabzonspor'a sportif direktör oluyor" haberini TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda doğruladı.
Tekke, "Sportif direktörlük konusunda açıkçası ön görüşmem oldu. Trabzonspor'da herhangi bir kademede görev almak bizi onurlandırır. Şu anda kurstayım. Trabzonspor gibi camialarda hedef her zaman şampiyonluk oluyor. Trabzonspor'un özür dilerek söylüyorum, ayağa kaldırmak gerekiyor. Artık ivme kazandırmak lazım" dedi.
-Kurtuluş altyapı
39 yaşındaki futbol adamı altyapıya önem vermek gerektiğini belirterek şöyle devam etti:
Trabzon'da bizim yöremizde yetenekli oyuncu var. Genç kardeşlerimiz doğru bir planlamayla yukarıya doğru çıkartılmalı. Ayağa kalkmamız altyapı modelinden geçiyor" diye konuştu.
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