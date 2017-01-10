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Fenerbahçe'de flaş gelişme!

Tarih10 Ocak 2017 , 14:13

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Fenerbahçe'de flaş gelişme!

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie Antalya kampından ayrılarak apar topar ülkesine gitti.

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'a sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Dedesinin rahatsızlandığını öğrenen Robin van Persie, kamptan ayrılarak apar topar Hollanda'ya gitti. Sarı lacivertli ekipte izin alarak ülkesine giden yıldız oyuncunun birkaç gün içerisinde geri dönmesi bekleniyor.

Hürriyet

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