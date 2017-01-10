- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fenerbahçe'de flaş gelişme!
10 Ocak 2017 , 14:13
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie Antalya kampından ayrılarak apar topar ülkesine gitti.
Yeni sezon hazırlıklarını Antalya'a sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Dedesinin rahatsızlandığını öğrenen Robin van Persie, kamptan ayrılarak apar topar Hollanda'ya gitti. Sarı lacivertli ekipte izin alarak ülkesine giden yıldız oyuncunun birkaç gün içerisinde geri dönmesi bekleniyor.
Hürriyet
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yöneticiden Ekici müjdesi!
- 12 milyonluk kadro dışı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Lens için F.Bahçe'ye ret!
- Fenerbahçe Partizani ile maç yapacak
- ''Başarılı olursa, satın alma opsiyonu...''
- Dev takasta kritik gün!
- Skrtel: "United'ı yendiğimiz gece..."
- Fenerbahçe'den 2. Ukrayna seferi!
- Advocaat'la sürpriz görüşme!
Sizce Hangisi?
Son Videolar