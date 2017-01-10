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Fofana, A.Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
10 Ocak 2017 , 18:29
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra iki takıma ayrılan yeşil-beyazlılar, pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı gerçekleştirilen bölümünde ise Konya ekibinin, Galatasaray maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.
Fofana takımla çalıştı
Konya ekibinin kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli futbolcu Moryke Fofana, yeşil-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Atiker Konyaspor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Fofana, idmanın tamamında takımla çalıştı.
"Fofana umuyorum bize katkı sağlar"
İdman öncesi takımıyla toplantı yapan teknik direktör Aykut Kocaman, öğrencilerine, yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İkinci yarıda ilk maçımızı evimizde Galatasaray'a karşı oynuyoruz. Ligin ikinci yarısında puan ortalamamızı 2'ye çıkarmamız lazım. Takımımıza yeni katılan Fofana'ya da hoş geldin diyorum. Umuyorum bize katkı sağlar. İnşallah biz de ona yardımcı oluruz." dediği öğrenildi.
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