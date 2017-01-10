Beşiktaş’ın yeni transferi Matej Mitrovic, ülkesi Hırvatistan’da yayımlanan Novi List gazetesine Türkiye’deki terör saldırılarını değerlendirdi.

Genç stoper, yaşanan olayların kendisini korkutmadığını belirterek, “Geçen yaz UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki Başakşehir maçı için Rijeka ile İstanbul’a geldiğimizde ciddi önlemler alınmıştı. Biz hiçbir sıkıntı yaşamamıştık” dedi.

İstanbul’da tek motivasyonunun futbol oynamak olacağının altını çizen Mitrovic, “Ben Beşiktaş’a sadece futbol oynamak için geldim. Elbette terör olaylarını görmek, yaşamak güzel değil. Ama ben futbol için buradayım ve tek düşüncem futbolum” yorumunu yaptı.

Milliyet