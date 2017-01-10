Galatasaray beklemede!

Galatasaray'ın Ahmet Çalık umudu sürüyor. Galatasaray işi 3 milyon Euro seviyesinde bitirmek istiyor.

Yerli savunmacılar arasında tek alternatif olarak gösterilen Ahmet Çalık için bekleyiş devam ediyor. Futbol şube sorumlusu Levent Nazifoğlu’nun, “O defter kapanmadı” dediği 22 yaşındaki stoperin transferinde, Gençlerbirliği’nin indirime gitmesi bekleniyor.

3 milyon euro bitirmek istiyorlar



Galatasaray işi 3 milyon Euro seviyesinde bitirmek istiyor. Gençler’in talebi ise 5 milyon Euro civarında.

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