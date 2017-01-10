- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Galatasaray beklemede!
10 Ocak 2017 , 08:54
Galatasaray'ın Ahmet Çalık umudu sürüyor. Galatasaray işi 3 milyon Euro seviyesinde bitirmek istiyor.
Yerli savunmacılar arasında tek alternatif olarak gösterilen Ahmet Çalık için bekleyiş devam ediyor. Futbol şube sorumlusu Levent Nazifoğlu’nun, “O defter kapanmadı” dediği 22 yaşındaki stoperin transferinde, Gençlerbirliği’nin indirime gitmesi bekleniyor.
3 milyon euro bitirmek istiyorlar
Galatasaray işi 3 milyon Euro seviyesinde bitirmek istiyor. Gençler’in talebi ise 5 milyon Euro civarında.
Fanatik
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar