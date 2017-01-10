Galatasaray'a güzel haber!

STOPER transferinde G.Saray’ın listesinin ilk sırasındaki Vitor Hugo’dan sevindirici haber geldi... Palmeiras ile yapılan görüşmelerde pazarlıklar 10 milyon Euro’dan başlarken sarı-kırmızılılar ise 4 milyon Euro önerdi. İki taraf da rakamları karşılıklı olarak beğenmezken yapılan görüşmeler ve pazarlıklarla Brezilya ekibi 6.5 milyon Euro’ya kadar düştü. Sarı-kırmızılılar ise 4.5 milyon Euro’ya çıkarken son olarak Palmeiras 6 milyon Euro ile son sözünü söyledi.

G.SARAY yönetimi ise henüz geri dönüş yapmazken iki taraf arasında pazarlıklar da yeniden hareketlendi. Sarı-kırmızılıların da olumlu bir adım atması ve rakamı 5.5 milyon Euro’ya yükseltmesi durumunda bu transferin gerçekleşeceği konuşuluyor.

GEÇEN sezon Palmeiras’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Vitor Hugo da kariyerine Avrupa’da devam etmek isterken G.Saray ile de çoktan anlaştı bile. Sambacı, G.Saray’dan bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon Euro’ya anlaşırken artık gözler de iki kulübün bonservis pazarlığında.

ARADAKİ 1 milyon Euro’luk fark eritildiği anda görüşmelerde mutlu sona ulaşılacak. G.Saray yönetimi bu transferi her ne kadar çabuk bitirmek istese de transfer döneminin sonuna kadar da görüşmeleri sürdürüp maliyeti en alt düzeye çekmenin hesapları içinde. Yönetim ayrıca B planı olarak başka isimlerle de temas kurarken Vitor Hugo transferinden olumlu sonuç çıkmazsa hemen listedeki diğer isimlere yönelme kararı alındı.

Vatan