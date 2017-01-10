Galatasaray'a Portolu golcü!

G.Saray, golcü transferinde adım adım sona yaklaşıyor. Porto'da satış listesine konulan Adrian Lopez için girişimlere geçen gün başlayan sarı-kırmızılı yöneticiler, İspanyol forvet ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına varmıştı. Adrian'ın yıllık 2 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşmeye “tamam” demesinin ardından Portekiz kulübü ile pazarlık süreci başladı. Galatasaray yönetimi, 2 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile masaya oturdu.

Porto kulübü, bu rakamı 3 milyon Euro olarak belirlerken G.Saray da 2.5 milyon Euro'ya kadar çıktı. Tarafların gerçekleşecek ikinci görüşmede el sıkışması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, gerekirse2 milyon 750 bin Euro'ya kadar fiyatı yükseltip, transferi imza aşamasına getirmeyi hedefliyor. Böylece gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan G.Saray, Adrian Lopez ile tam isabet bir transfer yapmış olacak.

AMK