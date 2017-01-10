- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Galatasaray'dan Yasin kararı!
10 Ocak 2017 , 14:16
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaray’da Yasin Öztekin takıma dahil oluyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart ve disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan futbolcu, takıma dahil olacak.
Kırmızı kart cezalısı olduğu için Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Yasin Öztekin, Konyaspor maçının ardından takıma dahil olacak. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 19 resmi maça çıkan Öztekin, attığı 8 gole Galatasaray’ın en skorer ismi oldu. Yasin, bu maçlarda 1 de asist yaptı.
Yasin'in kadro dışı kaldığını ve oyuncuya af geleceğini ilk kez Ajansspor.com duyurmuştu.
İşte o haberler
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yöneticiden Ekici müjdesi!
- 12 milyonluk kadro dışı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Lens için F.Bahçe'ye ret!
- Fenerbahçe Partizani ile maç yapacak
- ''Başarılı olursa, satın alma opsiyonu...''
- Dev takasta kritik gün!
- Skrtel: "United'ı yendiğimiz gece..."
- Fenerbahçe'den 2. Ukrayna seferi!
- Advocaat'la sürpriz görüşme!
Sizce Hangisi?
Son Videolar