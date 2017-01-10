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Galatasaray'ın Vitor Hugo planı!
10 Ocak 2017 , 15:47
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Galatasaray, Vitor Hugo transferini sponsor katkısı ile gerçekleştirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, Palmeiras kulübünün 7.5 milyon Euro bonservis bedeli istemesi üzerine durum değerlendirmesi yaptı. Başkan Dursun Özbek, bazı firmalar ile yapacağı görüşmeler sonucunda bir karar verecek.
Hedef, bonservis bedelinin bir kısmının sponsor firma tarafından ödenmesi. Palmerias'ta şampiyonluk yaşayan Vitor Hugo'nun bonservisinin 3 ayrı yerde olması da transfer için önemli bir sorun.
Brezilya ekibinin yanısıra, özel bir fon da Hugo'nun haklarının bir kısmına sahip. Yönetim sponsor desteğini sağlayıp bir an önce bonservis sorununu aşmaya çalışırken, Hugo ile Avrupa'daki diğer bazı kulüplerin de ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.
NTV Spor
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