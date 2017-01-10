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Gaziantepspor'dan Selçuk Şahin hamlesi!

Tarih10 Ocak 2017 , 16:19

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Gaziantepspor'dan Selçuk Şahin hamlesi!

İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği'nden eski öğrencisini yeni takımına da getirmek istiyor.

Ligin ilk yarısında sadece 11 puan toplayabilen ve son yedi lig maçında puan alamayan Gaziantepspor, ara transferde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar kadrosuna Figueirense'den Marquinhos Pedroso ve Trabzonspor'dan Muhammet Demir ile Sefa Yılmaz'ı katan Gaziantepspor şimdi de gözünü Selçuk Şahin'e dikti.

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği'nden eski öğrencisi ile Gaziantepspor'da da birlikte çalışmak istiyor.

35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ligin ilk yarısında Gençlerbirliği forması ile 15 maçta görev yaptı ve bu maçların tamamında ilk onbirde yer aldı.

(Goal)

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