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Gaziantep'te ayrılık!

Tarih10 Ocak 2017 , 00:21

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Gaziantep'te ayrılık!

-AJANSSPOR

Gaziantepspor, sol açığı Emre Nefiz ile yollarını ayırdı. Emre, bu sezon lig ve kupada toplam 11 maçta forma giydi ve ağları sarsamadı.

Güney temsilcisinin, 2014-2015 sezonunun başında Frankfurt'tan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki oyuncu Gaziantepspor'da çıktığı 51 maçta 1 gol atıp, 2 asist yapmıştı

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