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Gaziantep'te ayrılık!
10 Ocak 2017 , 00:21
-AJANSSPOR
Gaziantepspor, sol açığı Emre Nefiz ile yollarını ayırdı. Emre, bu sezon lig ve kupada toplam 11 maçta forma giydi ve ağları sarsamadı.
Güney temsilcisinin, 2014-2015 sezonunun başında Frankfurt'tan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki oyuncu Gaziantepspor'da çıktığı 51 maçta 1 gol atıp, 2 asist yapmıştı
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