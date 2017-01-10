"Git denmedikçe Beşiktaş'tayım"

TRABZONSPOR’UN ara transferde kadrosuna katmak istediği iddia edilen Olcay Şahan, Beşiktaş’ta mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Önceliğinin geçen sezon olduğu gibi bu sene de siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşamak olduğunu belirten milli futbolcuya sadece Trabzon’un değil birçok Süper Lig takımının talip olduğu öğrenildi.

PEKİ Olcay bu teklifler hakkında ne düşünüyor. İşte tecrübeli futbolcunun iddialarla ilgili sözleri: “Eğer hocamız ‘Ben, seni takımda düşünmüyorum’ demediği sürece benim Beşiktaş’tan ayrılma gibi bir niyetim yok. Şu ana kadar kimse de böyle bir şey söylemedi. Kulübümle 1.5 yıl daha mukavelem var.

2 YILDIZI DA GERİDE BIRAKTI

OYNAMA ile ilgili benim şüphem, endişem ya da herhangi bir korkum yok. Beşiktaş’a imza attığım ilk günden bu yana yaptıklarım ortada. Ben geçen sene Gökhan Töre ve Quaresma ile forma savaşına girmişim, kazanmışım.

ŞU an Beşiktaş’ın yine şampiyon olması lazım. Bizim önceliğimiz tamamen bu. Bunu başarabilmek için de ben ve takım arkadaşlarım elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

BU arada geçen sezon Beşiktaş şampiyonluğa giderken Olcay, Quaresma ve Gökhan Töre’den daha fazla oynayıp daha fazla gol attı. Milli futbolcu 33 maçta takıma 5 gol, 6 asistlik katkıda bulunurken, Quaresma 26 maçta 4 gol, 6 asist Gökhan Töre ise 24 maçta 4 gol, 7 asistle oynadı.

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