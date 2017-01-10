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G.Saray'da izin günü

Tarih10 Ocak 2017 , 11:15

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G.Saray'da izin günü

Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile oynadığı hazırlık maçının ardından sabaha karşı İstanbul'a dönen Galatasaray'da, oyunculara 1 gün izin verildi.

Günü izinli geçirecek olan sarı-kırmızılı ekibin, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başlayacağı duyuruldu.

Galatasaray, 14 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Atiker Konyaspor'la karşılaşacak.  

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