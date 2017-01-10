Harun Alpsoy iki kulübün radarında!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Kasımpaşa, İsviçre Ligi ekiplerinden Grasshoppers'ta forma giyen Türk asıllı genç oyuncu Harun Alpsoy'u kadrosuna katmak istiyor.

İsviçre'nin Grasshoppers takımında forma giyen Türk asıllı oyuncu genç oyuncu Harun Alpsoy, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'nın hedefinde. Yapılan çok gizli yürütülen görüşmeler sonucu, Gençlerbirliği'nin genç oyuncuyu transfer etme aşamasında 1 adım önde olduğu bilgisi var. Oyuncunun transferi için tek sorun bonservis bedeli. Bonservis bedelinde anlaşılırsa, genç oyuncu Ankara ekibinin yolunu tutacak. Hava topu hakimiyeti, top tekniği ve isabetli pas becerileriyle dikkatlerini adeta üzerine çeken 19 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği'nin ve Kasımpaşa'nın transfer listesinde bulunan oyunculardan bir tanesi.

-Milli takım tercihi henüz belli değil-

Futbolculuk kariyerine 2013'te Zürih altyapısında başlayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, profesyonel futbol kariyerine 2015'te Grasshoppers'a transfer olarak başladı. Henüz milli takım seçimi yapmayan genç oyuncunun, milli takım seçimi yapması merakla bekleniyor.

(Sporun Dibi)