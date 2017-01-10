İspanya'dan Calleri iddiası!

Siyah-beyazlı kulübün uzun forvet listesinde adı bulunan Jonathan Calleri hakkında İspanyol AS Gazetesi'nden yeni bir iddia geldi.



AS, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcu için ısrarcı olduğunu yazdı. Kartal'ın haricinde Sevilla, Fiorentina, Flamengo ve Las Palmas'ın da oyuncuyu istediği vurgulandı.



Calleri, İngiliz ekibi West Ham'da bu sezon 6 maçta forma giydi ve gol atamadı.



Kaynak : Fotomaç