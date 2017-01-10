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İspanya'dan Calleri iddiası!
10 Ocak 2017 , 09:40
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Siyah-beyazlı kulübün uzun forvet listesinde adı bulunan Jonathan Calleri hakkında İspanyol AS Gazetesi'nden yeni bir iddia geldi.
AS, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcu için ısrarcı olduğunu yazdı. Kartal'ın haricinde Sevilla, Fiorentina, Flamengo ve Las Palmas'ın da oyuncuyu istediği vurgulandı.
Calleri, İngiliz ekibi West Ham'da bu sezon 6 maçta forma giydi ve gol atamadı.
Kaynak : Fotomaç
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- Beşiktaş
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