İşte Beşiktaş'ın forvet stratejisi!

Beşiktaş forvet transferinden vazgeçebilir. Teknik heyet santrafor transfer edilmemesi durumunda, çözümü kadroda arayacak.

Samuel Eto'o transferinin gerçekleşmemesi üzerine forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş, istediği sonuca ulaşamadı.

Yönetim, menajerler tarafından önerilen ve izleme komitesinin sunduğu adaylar için girişimlere başlasa da, uygun birisim bulunamadı.

Stoke City'de kiralık olarak oynayan Manchester City'den Wilfried Bony, Shakhtar Donetsk'ten Pylyp Budkivsky veAtletico Mineiro'dan Lucas Pratto son günlerde yönetimin gündemine aldığı isimler oldu. Ancak mali konular, sözleşme şartları ve teknik heyetin aradığı özellikleri taşıyan bir aday belirlenememesi nedeniyle, geri adım atıldı.

Bu durum üzerine Beşiktaş'ta forvet transferi yapılmadan yola devam edilmesi konuşulmaya başlandı. Vincent Aboubakar'ın Afrika Kupası dönüşüne kadar Cenk Tosun, Babel, Talisca ve Ömer Şişmanoğlu ile forvet sıkıntısını çözmeyi planlayan teknik direktör Şenol Güneş, antrenmanlarda denemelere başlayacak.

Pazartesi Osmanlıspor ile oynanacak ligin 17. hafta maçında Talisca'ya forvette görev vermesi beklenen Şenol Güneş, daha sonraki haftalarda da tercihini bu yönde kullanabilir.

(NTV Spor)