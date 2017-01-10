İşte Eto'o olayının perde arkası!

Beşiktaş ve Antalyaspor, Eto’o’nun satışı için iki gün pazarlık yaptı. Son gün Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, arayıp “Oyuncumuz kulübünde oynamaya devam edecek” dedi.

Türkiye, Beşiktaş ile Antalyaspor’un Samuel Eto’o kavgasını konuşuyor. Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, tesislerinin açılışına davet ettiği Fikret Orman’a kararını sahneden bildirmiş ve “Eto’o’yu satmıyoruz” demişti. Orman, kararın bu şekilde açıklanmasına tepki göstermişti.

ÖMER+1 MiLYON EURO

Otelin ‘6000’ numaralı odasında iki kulüp 2 gün görüştü. Eto’o’ya karşılık Ömer Şişmanoğlu + 1 milyon Euro verilmesi üzerinde duruldu. Beşiktaşlılara göre, her şey iyi giderken, gelen bir telefondan sonra Antalya Başkanı Öztürk, Orman’a “Kusura bakmayın, satmıyoruz” dedi.

Hürriyet