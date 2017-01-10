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Jovetic imzayı attı!
10 Ocak 2017 , 21:40
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Sevilla
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, İtalyan ekibi Inter'den Karadağlı forvet oyuncusu Stevan Jovetic'i kiraladı.
Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Jovetic'in sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi. Jovetic'in yeni takımında 16 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Sırbistan'da Partizan ve İtalya'da Fiorentina'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Jovetic için Manchester City 26 milyon avro, Inter ise 13,5 milyon avro bonservis bedeli ödemişti. İki takımda da beklenenin altında kalan golcü futbolcu, bu sezon Inter formasıyla sadece 5 maçta görev yapabildi.
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