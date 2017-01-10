Kampın uzamasına Advocaat vetosu!

Yönetim, İstanbul’daki kötü hava koşulları nedeniyle, perşembe günü bitecek olan Antalya kampını cumartesiye kadar uzatma teklifinde bulundu.



Ancak Dick Advocaat, “Yaptığımız programa harfiyen uyalım. Büyük bir aksilik olmazsa perşembe günü İstanbul’a dönüp, Adanaspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerimizde sürdürelim” diyerek bu öneriyi veto etti.



Bunun üzerine Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde hummalı bir temizleme çalışması başlatıldı.

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