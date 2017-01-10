Kayserispor'a şok! Transfer yasağı...

Kayserispor´a kötü haber. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sarı-Kırmızılı kulübe transfer yasağı getirdi. TFF´ye yakın kaynaklardan alınan bigilere göre Kayserispor’un yapacağı transferler tescil edilmeyecek. Bu durum, ligin ikinci yarısı öncesinde Sarı-Kırmızılı camianın üzerine kâbus gibi çökmüş durumda. TFF´nin bu kararı Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı´nın 12. maddesine göre verdiği öğrenildi.



Bu yasak kalkana kadar Kayserispor transfer yapamayacak. Güray Vural gibi anlaşma sağlanan oyuncuların da lisansı çıkartılamayacak. Erol Bedir ve ekibinin yarın bu konu ile ilgili olarak federasyon yetkilileri ile bir araya geleceği öğrenildi. Ancak, yapılacak görüşmelere rağmen ödemelerin yapılmaması durumunda bu yasağın kalkmayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu durum camiada tam anlamıyla şok etkisi yaratırken, kampta bulunan teknik adam ve oyuncuları nasıl etkileyeceği ise merak konusu olmuş durumda.

İŞTE O MADDELER

(1) Kulüpler transfer ettikleri futbolcuların sözleşmelerinin tescilini talep ederken, TFF´ye, kulüplere, futbolculara, teknik adamlara, sağlık personeline, lisanslı futbolcu temsilcilerine, lisanslı müsabaka organizatörlerine, kulüp çalışanlarına, TFF Yönetim Kurulu ile TFF Yargı Kurulları, mahkemeler, FIFA veya UEFA Yargı Kurulları ile CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) tarafından hükmedilen kesinleşmiş kararlardan kaynaklanan vadesi geçmiş borçlarının ödendiğine veya alacaklılar tarafından transfere muvafakat edildiğine dair belgeyi ibraz etmek zorundadır.

(2) Kulüpler transfer ettikleri futbolcuların tescilini talep ile birlikte; Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair tescil talep tarihinden en fazla 15 gün önce ilgili kurum tarafından düzenlenmiş belge ibraz etmek zorundadır.

(3) TFF´ye, kulüplere ve futbolcu temsilcilerine kesinleşmiş borcu olan futbolcular, teknik adamlar, lisanslı futbolcu temsilcileri, müsabaka organizatörleri ile sözleşmelerini TFF´ ye Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı ibraz etmekle zorunlu olan diğer kişiler, vize işlemlerinin veya yeni sözleşme tescillerinin

yapılabilmesi için 1. fıkrada sayılan merciiler tarafından hükmedilen kesinleşmiş kararlardan kaynaklanan ve vadesi geçmiş borçlarının ödendiğine veya alacaklılar tarafından vize ve tescile muvafakat edildiğine dair belge ibraz etmek zorundadır.

(4) Birinci fıkrada sayılan merciler tarafından hükmedilen kesinleşmiş kararlar nedeniyle transfer yasağı uygulanabilmesi için, Sosyal güvenlik Kurumu ve Vergi Daireleri haricindeki alacaklıların TFF´ ye yazılı talepte bulunmaları zorunludur.

(5) Bu madde kapsamında transfer yasağı uygulanması, diğer talimatlar gereğince yaptırım

uygulanmasına engel değildir.

(6) Transfer yasağına maruz kalan borçlular, alacaklılarının para alacaklarına ilişkin kesinleşmiş kararları, cebri icra organları nezdinde takip etme yoluna gittiklerini bu durumu teyit eden resmi belgeleri ile birlikte TFF´ye yazılı olarak bildirdikleri takdirde bu alacaklar cebri icra organları nezdindeki takipten feragat edilmediği sürece transfer yasağına neden olmaz.



Kaynak : Büyük Kayseri