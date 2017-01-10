Kayserispor'da hareketli saatler!

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Maddi sıkıntılar çeken Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor.Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir'den Rajko Rotman ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Sloven orta saha 2014-2015 sezonunun bitiminde 300 bin euro bedelle Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu. Bu sezon ligde hiç forma giyemeyen 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi ön eleme turunda toplam 4 maçta forma giydi ve skora katkı yapamadı.