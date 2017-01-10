- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Kayserispor'da orta saha arayışı!
10 Ocak 2017 , 21:02
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
-AJANSSPOR
Dış transferde arayış içinde olan Kayserispor, 31 yaşındaki Porto'lu Silvestre Varela ile görüşme halinde. Transferde ciddi yol katedildiği ve sadece ödeme konusunun kaldığı belirtildi. Silvestre Varela'nın asıl mevkiisi orta sahanın solu olsa da, Portekizli futbolcu orta sahanın sağında ve kanatlarda da oynayabiliyor.
Varela bu sezon toplam 7 maçta forma giydi ve skora katkı yapamadı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Kayserispor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yöneticiden Ekici müjdesi!
- 12 milyonluk kadro dışı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Lens için F.Bahçe'ye ret!
- Fenerbahçe Partizani ile maç yapacak
- ''Başarılı olursa, satın alma opsiyonu...''
- Dev takasta kritik gün!
- Skrtel: "United'ı yendiğimiz gece..."
- Fenerbahçe'den 2. Ukrayna seferi!
- Advocaat'la sürpriz görüşme!
Sizce Hangisi?
Son Videolar