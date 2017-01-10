Kayserispor'da orta saha arayışı!

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Dış transferde arayış içinde olan Kayserispor, 31 yaşındaki Porto'lu Silvestre Varela ile görüşme halinde. Transferde ciddi yol katedildiği ve sadece ödeme konusunun kaldığı belirtildi. Silvestre Varela'nın asıl mevkiisi orta sahanın solu olsa da, Portekizli futbolcu orta sahanın sağında ve kanatlarda da oynayabiliyor.

Varela bu sezon toplam 7 maçta forma giydi ve skora katkı yapamadı.