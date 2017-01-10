Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, "Şehrimizin özelliklerini sahaya yansıtacağız; sıcakkanlı, cesur ve coşkulu. Adana tabiriyle kebap gibi takım geliyor. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Ligde kalacağız” dedi.

A Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılığı görevini de üstlenen ve Adanaspor'un başına geçen Levent Şahin kendine ve takımına güveniyor. Bütün hesabınımayıs sonuna göre planladığını söyleyen Şahin, “Cesaretimiz Adanalı olmamızdan kaynaklanıyor. Bütün enerjimizi ligde kalmak için harcayacağız. Daha 10 gündür takımla birlikteyiz. Ama her antrenman sonrasında oyuncu grubunun bize verdiği enerji bizi daha çok cesaretlendiriyor. İlk amaç ligde kalmak” dedi.

Ligin ikinci yarısında en büyük itici gücün Adana halkı olacağının altını çizen deneyimli teknik adam, “Bizim verdiğimiz coşkuya taraftarlardan cevap bekliyoruz. Bumemleketin bir evladı olarak, bu kentin insanının istediği zaman ne yapacağını en iyi ben bilirim. Seyirci ile öne çıkmak istiyoruz. Sonuçlar ne olursa olsun, gerçek bir Adanalı olarak, her zaman onları yanımızda istiyoruz. Onlar yanımızda olursa bu takım ikinci yarıya damga vurur” diye konuştu.

İlk maçlarının Fenerbahçe ile olmasının kendilerini korkutmadığını da söyleyen Levent hoca, “Biz her takıma saygı duyuyoruz. 18 finalmaçımız var. Tabii ki takımbazında Fenerbahçe ile boy ölçüşebilecek gücümüz yok. Ancak cesaretimiz var. Takım ayırma lüksümüz ise yok. Başakşehir maçındaki isteği ve coşkuyu ikinci yarıdakimaçlardada gösterirsek zaten işimiz kolay. İnşallah ligde kalacağız ve asıl görevimiz de ondan sonra başlayacak” şeklinde konuştu.

AMK