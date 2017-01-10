Kouassi'de Bursaspor'a rakip!

Busaspor’un talip olduğu ve Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Jean Evrard Kouassi'ye Çin ikinci liginden bir teklif yapıldığı öğrenildi.

Bursaspor’un teklifini yaptığı ve beklemeye geçtiği Evrard Kouassi transferinde yeşi-beyazlı kulüp bir adım önde bulunurken yapılan başka bir teklif keyifleri kaçırdı.

Sol, sağ kanat ve forvet olarak oynayabilen genç oyuncu için Çin ikinci Lig'inden bir takımın Shanghai SIPG takımına bonservis bedeli olarak 3 Milyon Euro’luk bir teklifin yapıldığı öğrenildi. Daha önce Kouassi'nin eşinin Türkiye’ye gelmek istememesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Bursaspor transfer komitesi bu sorunu çözüp oyuncuyu ve eşini Bursa’ya davet etmişti.

Evrard Kouassi'nin ikinci ligden yapılan teklife sıcak bakmamasına rağmen kulübünün cazip teklif karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor. Bursaspor transfer komitesi teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun çok istediği Fildişili oyuncu için kulübü Shanghai SIPG ile bir görüşme daha gerçekleştirecek.

Bursa.com