Medjani dönüyor mu? Yanal açıkladı..

Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Tesis olarak harika bir ortamda ligin 2. yarısına hazırlandıklarını belirten Ersun Yanal, antrenmanlarda oyuncularının performansından da memnun olduğunu dile getirdi.

Şu aşamada transfer döneminde 3 oyunuyla anlaştıklarını ifade eden Ersun Yanal, Carl Medjani'nin eski kulubüyle olan sorunlarını halletikten sonra geri döneceğini açıkladı.

Emmanuel Mas ve Joao Pereria'nın uzun zamandır takip ettikleri oyuncular olduklarının belirten tecrübeli teknik adam, Pereria'nın tecrübesiyle, Mas'ın da pozisyon bilgisiyle faydalı olacağına inandığını belirtti.

Hugo Rodallega transferinde oyuncunun menajerinin beklendiğini açıklayan Ersun Yanal, Mehmet Ekici transferinde ''süreci takip ediyoruz. Mehmet'in takımla ilgili bir sorunu yok. Kendisi gayet profesyonel bir şekilde antrenmanlarda çalışmalarını'' sürdürüyor ifadesini kullandı.

Süper Ligin ikinci yarısının çok daha zorlu geçeceğine de değinen Ersun Yanal, gerçekleştirilecek olan takviyelerle Bursaspor maçıyla birlikte başlayacak olan süreçte çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi. - Lig TV