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Mehmeti ilk idmanına çıktı!
10 Ocak 2017 , 21:59
Antalya'da kamp yapan Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi, sabah otelin salonunda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yağmur altında yapılan akşam antrenmanında ise ısınma koşusu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapmaca oynadı. Futbolcular, günü dar alanda yapılan çift kale taktik maçıyla tamamladı.
Gençlerbirliği'nin 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Arnavut golcü Agon Mehmeti de çalışmalarda yer aldı.
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