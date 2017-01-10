Mehmeti ilk idmanına çıktı!

Antalya'da kamp yapan Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi, sabah otelin salonunda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yağmur altında yapılan akşam antrenmanında ise ısınma koşusu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapmaca oynadı. Futbolcular, günü dar alanda yapılan çift kale taktik maçıyla tamamladı.

Gençlerbirliği'nin 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Arnavut golcü Agon Mehmeti de çalışmalarda yer aldı.