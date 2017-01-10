Muhammet Demir iddialı konuştu!

Gaziantepspor'un, Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar kiraladığı eski kaptanı Muhammet Demir, Lig Tv'ye önemli açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki forvet, "Bugün sabah ilk defa takımla çalıştım. Çok iyi geçiyor benim için. Çok iyi başaldı. Tüm takım arkadaşlarımı ve takımımı tanıyorum. Kendimi en iyi şekilde gösterip, kendimi tekrardan takımıma, Türk futboluna ve Trabzonspor'a ispat etmek istiyorum. Sakatlıklarım kolay değildi, ama hep geri dönebildim. Benim yaşadığım sakatlıkların daha azını yaşayan futbolcular zor dönüyor. Geri dönmek kolay değil ve bunlar beni sendeletti. Futbol tarzımı değiştirmek durumunda kaldım. Ben hedefsiz yaşayamam. 2. Yarı için, yayı geri çektim ve bırakma zamanı diyebilirim." sözleriyle ligin ikinci yarısı için iddiasını belli etti.

Muhammet Demir, 2015-2016 sezonu devre arasında Gaziantepspor'dan Trabzonspor'a transfer olmuştu.