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PAOK, Rodrigues transferinden karlı çıktı!

Tarih10 Ocak 2017 , 19:53

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PAOK, Rodrigues transferinden karlı çıktı!

Garry Rodrigues'i Galatasaray'a satan PAOK, bu transferden 3 milyon 250 bin Euro kar elde etti. Yunan kulübü ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden pay da alabilecek.

Rodrigues'i geçen sezon başında 250 bin Euro'ya kadrosuna katan PAOK, 26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'dan 3 milyon 500 bin Euro bonservis alacak.  

Ayrıca, oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin %20'si de PAOK FC kulübüne ödenecek.

Elche > PAOK - 250 Bin Euro

PAOK > Galatasaray - 3,5 Milyon Euro

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