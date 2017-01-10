Podolski'ye süre verildi!

Kadrosuna Garry Rodrigues’i katarak hücum hattında önemli bir alternatif yaratan Sarı-Kırmızılılar, bu bölgeye bir takviye daha yapmanın peşinde. Gündemdeki 1 numaralı isim, Luciano Narsingh... Riekerink’in kadrosunda görmeyi çok istediği ve Fenerbahçeli Lens’e benzettiği Hollandalı futbolcunun durumu ise Lukas Podolski’ye bağlı.



7.5 milyon euro isteniyor



Çin kulüpleriyle transfer görüşmeleri yapan Alman futbolcu için 7.5 milyon Euro bonservis bedeli belirlendi. Bununla beraber Galatasaray Yönetimi’nin Poldi’ye 1 hafta süre verdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, bu bir hafta içinde Podolski’nin Çin kulübüne imza atmasını bekliyor. Buradan gelecek para ve açılacak maaş bütçesiyle Narsingh transferi sonlandırılacak.



Kararı kendisi verecek



Ancak Podolski bu hafta imzalamazsa, kadro planlaması zarar göreceği için sezon sonuna kadar gitmesine izin verilmeyecek. Yani Poldi bir anlamda kendi kaderini kendisi çizmiş olacak. 31 yaşındaki futbolcu ve menacerinin, Çin kulüpleriyle pazarlıklara devam ettiği, Galatasaray Yönetimi’nin artık haber beklediği belirtiliyor.



PSV forması giyen Luciano Narsingh, transferi bitirilen Garry Rodrigues’le birlikte Riekerink’in en çok istediği isimlerin başında geliyor.

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