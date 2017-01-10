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Pratto'ya 10 milyonluk teklif!
10 Ocak 2017 , 17:30
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- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR- Son dönemde Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Lucas Pratto için 10 milyon Euro'Luk bir teklif var.
Brezilya basınında yer alan habere göre kadrosuna bir forvet takviyesi yapmak isteyen son şampiyon Palmeiras, Pratto için kulübü Atletico Mineiro'ya 10 milyon Euro'Luk bir teklifte bulundu. Atletico'nun ise 28 yaşındaki golcü için 12 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ve iki taraf arasındaki görüşmelerin yakın zamanda sonuçlanacağı belirtildi.
Beşiktaş, Pratto'nun haricinde Fernan Torres, Jackson Martinez, Mario Mandzukic ve Fylyp Budkivskiy gibi isimlerle de ilgileniyor.
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