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Rhodolfo'ya sürpriz talip!
10 Ocak 2017 , 08:46
Zenit'ten Nicolas Lombaerts ve Palmeiras'lı Vitor Hugo'yu transfer etmeyi çok isteyen Galatasaray ortaya çıkan uçuk rakamlar nedeniyle sıkıntılı... UEFA'nın finansal fair-play konusunda bastırması ve Lukas Podolski'nin henüz Çin'e transferi için onay vermemesi Galatasaray'ın bir adım geri atmasına neden oldu.
SÜRPRİZ İSİM: RHODOLFO
Sarı-kırmızılılarda rota bir kez daha bonservisi elinde olan Forren ile Rhodolfo'ya döndü. Beşiktaş'la sözleşmesinin bitmesine bir sene kalan Rhodolfo için resmi görüşmelere başlanmadan önce bu hafta çok kritik. Yarına kadar sürpriz bir isme imza attırılamazsa Molde'den ayrılan Forren veya Rhodolfo'dan birisiyle anlaşılacak.
Kaynak : Fotomaç
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