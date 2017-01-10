Rodrigues: ''Yüreğimi ortaya koyacağım''

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Alican Baykın'ın sorularını yanıtlayan Cape Verde'li futbolcu, "Galatasaray gibi çok büyük bir kulüpte oynayacağım için çok mutluyum" derken şu ifadeleri kullandı:

"Çok heyecanlıyım. Galatasaray için sahada her şeyimi vereceğim. Galatasaray hakkında çok şey biliyorum. Küçükken en sevdiğim oyunculardan biri Hasan Şaş'tı. Galatasaray'ın Türkiye'nin büyük kulübü olduğunu, çok büyük bir tarihe sahip olduğunu biliyorum..."

"Galatasaray'da olmak benim için bir rüyaydı ama bu şimdi gerçek oluyor. Bu yüzden çok mutluyum. Galatasaray taraftarına şunu söylemek istiyorum; Galatasaray için sahada her zaman yüreğimi ortaya koyacağım; taraftarlar takımın, bizim hep arkamızda olsunlar. Çok onurlu ve mutluyum..."