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RvP'den iyi haber!

Tarih10 Ocak 2017 , 08:47

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RvP'den iyi haber!

Hollandalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle kampta birçok idmanı takımdan ayrı bir şekilde, özel program dahilinde sürdürüyordu.

AdvocaatDenizlispor maçında da öğrencisini riske etmeyerek kulübede oturttu. RvP’den sonunda müjdeli haber geldi.

Ağrıları tamamen geçen Van Persie için sağlık heyeti, “Oynayabilir” raporu verdi.

Yıldız futbolcunun, yarın Arnavutluk takımı Partizani Tiran ile oynanacak olan hazırlık karşılaşmasında formasına kavuşması bekleniyor.

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