- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Sakho kararını veriyor!
10 Ocak 2017 , 15:57
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR - Liverpool'dan ayrılması beklenen Fransız savunma oyuncusu Mamadou Sakho'nun geleceği ile ilgli kararını 2 gün içinde vereceği belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberede, teknik direktör Jurgen Klopp'un planları arasında yer almayan Sakho ile Galatasaray ve Sevilla'nın ilgilendiği, iki kulübün de transfer için Liverpool ile temasa geçtiği hatırlatıldı.
Southampton'ın da Sakho için bir alternatif olduğu kaydedilirken, Fransız teknik adam Claude Puel'in konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı ancak 26 yaşındaki stoperin Southampton'a gitme fikrine sıcak baktığı vurgulandı.
Öte yandan Liverpool'un Sakho için 23 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep edeceği iddia ediliyor.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yöneticiden Ekici müjdesi!
- 12 milyonluk kadro dışı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Lens için F.Bahçe'ye ret!
- Fenerbahçe Partizani ile maç yapacak
- ''Başarılı olursa, satın alma opsiyonu...''
- Dev takasta kritik gün!
- Skrtel: "United'ı yendiğimiz gece..."
- Fenerbahçe'den 2. Ukrayna seferi!
- Advocaat'la sürpriz görüşme!
Sizce Hangisi?
Son Videolar