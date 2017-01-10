Sakho kararını veriyor!

AJANSSPOR - Liverpool'dan ayrılması beklenen Fransız savunma oyuncusu Mamadou Sakho'nun geleceği ile ilgli kararını 2 gün içinde vereceği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberede, teknik direktör Jurgen Klopp'un planları arasında yer almayan Sakho ile Galatasaray ve Sevilla'nın ilgilendiği, iki kulübün de transfer için Liverpool ile temasa geçtiği hatırlatıldı.

Southampton'ın da Sakho için bir alternatif olduğu kaydedilirken, Fransız teknik adam Claude Puel'in konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı ancak 26 yaşındaki stoperin Southampton'a gitme fikrine sıcak baktığı vurgulandı.

Öte yandan Liverpool'un Sakho için 23 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep edeceği iddia ediliyor.