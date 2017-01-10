Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu!

AJANSSPOR ÖZEL- Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Ligin ikinci yarısında ilk 4 haftasının kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Özköylü, "İlk 4 haftalık periyot bizim için çok çok önemli. Bizim handikaplarımız halen devam ediyor. Bandırmaspor maçında transfer edilen oyunculardan sadece bir veya ikisi oynayacak. Taraftarlarımızdan sabır bekliyoruz. Transfer yasağının kalkmasının ardından camiada yeni bir hava oluştu.

Beklentinin yükselmesi bizim için dezavantaj olabilir. Bizim bu sezon hedefimiz ligde kalmak, gelecek sezon ise iddialı bir takım kurmak" dedi.

"Bandırmaspor maçı zor geçecek"

Hafta sonunda oynanacak olan Bandırmaspor maçına değinen 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Bandırmaspor maçı çok zor geçecek. Devre arasında Gökhan Karadeniz, Üstün Bilgi ve Gökhan Yılmaz gibi iyi isimleri takviye ettiler. Ben Bandırmaspor'un ligi iyi puan sıralamasında bitireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Ertuğrul konusunda karar Fenerbahçe'de"

Kone, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık, Abdulkerim Bardakçı'nın ardından takviyelerinin devam edeceğini belirten deneyimli teknik adam, "Kadromuza 6 oyuncu daha takviye etmeyi düşünüyoruz. Bu futbolcuların 2'si ön bölgede 3'ü arka bölgede şartlar sağlanırsa 1 tane kaleci olacak. Fenerbahçe file bekçisi Ertuğrul Taşkıran daha önce Samsunspor'da forma giymiş bir isim. Bu konuda girişimimiz oldu. Ancak Fenerbahçe'nin tavrı ne olacak bilemiyorum" diye konuştu.