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Sandro ilk antrenmanına çıktı

Tarih10 Ocak 2017 , 17:14

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Sandro ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor, sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına kendi tesislerinde devam etti.

Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, İngiltere Championship ekiplerinden Queen's Park Rangers takımından transfer edilen Sandro Ranieri de katıldı.  

Koşu ile başlayan antrenman, ısınma, pas ve top kapma çalışmasının ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Hafif sakatlıkları bulunan kaleci Özen Evrim Özenç ile Yekta Kurtuluş, takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra, salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Yağış altında gerçekleştirilen idmanda kırmızı-beyazlı futbolcuların hırsı dikkati çekti.

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