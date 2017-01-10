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Sandro imzalıyor!

Tarih10 Ocak 2017 , 11:53

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Sandro imzalıyor!

Yıllarca Premier Lig’de Tottenham forması giyen QPR'ın 27 yaşındaki Brezilyalı ön liberosu Sandro, Antalyaspor’a imza atıyor.

Tecrübeli futbolcu bugün 14.00'te kendisini 2.5 yıllığına Antalyasporlu yapacak sözleşmeye imza atacak.

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