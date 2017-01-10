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Sandro imzalıyor!
10 Ocak 2017 , 11:53
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
Yıllarca Premier Lig’de Tottenham forması giyen QPR'ın 27 yaşındaki Brezilyalı ön liberosu Sandro, Antalyaspor’a imza atıyor.
Tecrübeli futbolcu bugün 14.00'te kendisini 2.5 yıllığına Antalyasporlu yapacak sözleşmeye imza atacak.
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
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