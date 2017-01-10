Sandro imzayı attı!

Antalyaspor, Galatasaray’dan Salih Dursun’un ardından ikinci transferini İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Sandro Ranieri’yi transfer ederek yaptı. Kırmızı-beyazlılar 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Öztürk: "3,5 yıllık sözleşme imzaladık"

Hasan Subaşı Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Bugün itibariyle Sandro ile 3,5 sezonluk kontrat imzaladık. Kendisine herhangi bir bonservis ödemedik. Defansif orta saha oynuyor. Pozisyonunda en iyi oynayan oyunculardan bir tanesi. Mutluyuz, inşallah kendisini tekrar Brezilya Milli Takımı'nda görürüz. Antalyaspor camiası için hayırlısı olsun" dedi.

Sandro: "Antalyaspor’un muhteşem projelerinde olmak benim için gurur olacak"

Antalyaspor’a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Brezilyalı Sandro Ranieri, "Antalyaspor’da olduğum için çok mutluyum. İngiltere'de çok güzel 6 yıl geçirdim. Antalyaspor’un muhteşem projelerinde olmak benim için gurur olacak. Başkan burada olmamda olanak sağladı. Görüşmeler biraz uzun sürdü ama bütün heyecanımla buradayım. Takımıma maksimumu vererek katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

33 numarayı giyecek

Brezilyalı oyuncu Sandro, imza töreninde Türkçe ‘günaydın’ ve ‘biz Antalyaspor’uz’ sözlerini sarf etti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Ranieri kırmızı-beyazlı takımda 33 numaralı formayı giyecek.

Sandro Ranieri kimdir?

27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu futbola ülkesinin İnternacional takımında başladı. Brezilya ekibiyle 57 maça çıkan orta saha oyuncusu 2 gol atma başarısı yakaladı. 2010 yılında İngiltere’nin köklü takımlarından Tottenham’a transfer olan Sandro Ranieri, Tottenham'da 5 sene forma giydikten sonra buradan da Queens Park Rangers’a transfer oldu. 2 sene Queens Park Rangers’da forma giydikten sonra geçen sene West Bromwich’e kiralık gönderilen oyuncu bu sezon tekrar Queens Park Rangers’a dönmüştü. Kariyerinin büyük bir bölümünü İngiltere’de geçiren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Ranieri, toplamda 212 maça çıktı ve 9 gol atma başarısı elde etti. Ranieri, Brezilya Milli Takımı’nın formasını da 14 kez terletirken 1 kez gol atma sevincini yaşadı.