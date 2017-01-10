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"Stancu'yu takımımda görmek isterim"
10 Ocak 2017 , 20:15
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AJANSSPOR ÖZEL-
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Abdullah Şanlı ile İlker Koç'a konuştu.
İlk yarı değerlendirmesi bulunan Hamzaoğlu, "İlk yarıyı istediğimiz yerde bitirdiğimizi düşünüyorum. Doğru yerde bitirdik. Ciddi sakatlıklar oldu. Şu anda Trabzonspor maçına hazırlanıyoruz" dedi.
-Stancu'yu takımımda görmek istiyorum
Transfer konusunda ise deneyimli çalıştırıcı, "Tespit ettiğimiz oyuncularla ilgili görüşmlerimizi sürdürüyoruz. Stancu konusunu kulüpler kendi arasında görüşüyor.
Transfere bakış açım hiçbir oyuncu olmazsa olmaz değil. Fakat, Stancu kadromda görmek istediğimi bir isim. Stancu'yu Deniz Yılmaz'ın bölgesine düşünüyoruz. Deniz o bölgede yalnız kalıyor" ifadelerini kullandı.
-Uyumlu çalışıyoruz
Şampiyonluğun ardından camiada beklentinin yükseldiğini belirten 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Şampiyonluktan sonra beklenti yükseldi. Her sene bu başarıyı yakalamak zor. Bizim için uzun yıllar yakalanan başarı değil her zaman zirveye ortak olan Bursaspor daha iyi olacaktır. Ali Başkan ile uyumlu çalışıyoruz. Bu istikrarı sağlayabilirsek olur diyorum.
Kubilay'ı kazanmaya çalışıyoruz. Birkaç hafta sonra daha farklı olacak. Galatasaray'dan bir oyuncu düşünmüyorum" diye konuştu.
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