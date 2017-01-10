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Stoch yine PAOK'a!
10 Ocak 2017 , 09:48
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Garry Rodrigues transferi Galatasaraylılar kadar Fenerbahçelileri de memnun edecek gibi görünüyor. Oyuncunun sarı-kırmızılılara transferi sonrası eski kulübü PAOK taraftarları isyan bayrağını açtı.
Takımın en değerli ismini satmasından dolayı protesto edilen PAOK yönetimi de tepkileri dindirmek için gözünü Türkiye'ye dikti.. Yunan basınına göre, Atina ekibinin hedefindeki isim Fenerbahçeli Miroslav Stoch. Yunan temsilcisi, 2013-14'te de kiralık olarak oynattığı Stoch'u bir kez daha kiralamak için Fenerbahçe'ye bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Sabah
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